المفتي يشارك بالتوجية لـ 1400عريس وعروسة في مهرجان فرح جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تنظم الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة بدءا من اليوم الأحد ، ولمدة 3 أيام فعاليات مهرجان فرح جدة .

و يشارك مفتي عام المملكة و رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ملتقى عرسان جدة بمشاركة 1400 عريس وعروس .

قال فهد بن بنيه الحازمي مدير عام الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة بأن ملتقى عرسان جدة يمد الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة لبناء أسرة آمنة مستقرة .