سجن مقيم سوري 12 عاما حاول تنفيذ عملية انتحارية خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة سجن مقيم سوري الجنسية 12 عانا، بعد أن ثبت محاولته تنفيذ عملية انتحارية لصالح تنظيم داعش الإرهابي ضد القوات الأمنية المشاركة في موسم الحج.

وجاء في منطوق الحكم الابتدائي بثبوت إدانة متهم «سوري الجنسية» بتأييده تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ومبايعته لزعيمه على السمع والطاعة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة هذه البلاد وولاة أمرها ورجال الأمن كما أدانته في وشروعه بتنفيذ عملية انتحارية لصالح تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ضد القوات الأمنية المشاركة في موسم الحج.

كما كتب السوري عدة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يطلب فيها من متابعيه أن يحللوه وأن يدعوا له بالتوفيق والسداد، كذلك إعداده وإرساله و تخزينه ما من شانه المساس بالنظام العام من خلال من خلال إنشاءه عدة حسابات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واستخدامها في التواصل مع عناصر تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ونشر بياناته والترويج لأفكاره المنحرفة، وكتابته عن طريقها لتغريدات يصف فيها ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله بالطواغيت، وتخزينه في الذاكرتين المضبوطتين بحوزته لصور شعار تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي، وشروعه في الحج بدون تصريح .