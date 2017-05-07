بالفيديو.. مواطن يتسلم شهادة تخرج ابنه المتوفى من جامعة أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

بنسلفانيا(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر المواطن «عادل الصبي» يتسلم شهادة تخرج ابنه «محمد» الذيتوفي الشهر الماضي قبل حفل التخرج الذي أقامته جامعته «روبرت مورس» بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر بالمقطع فيديو تفاعل حضور الحفل مع الأب، فيما أشاد متداولوا المقطع بثبات وشجاعة الأب المكلوم أثناء تسلمه الشهادة.

وكان المبتعث محمد الصبي يدرس تخصص الهندسة الصناعية في جامعة ” روبرت مورس ” ، قبل أن يوافيه الأجل مطلع شهر أبريل الماضي.