الفنان السوري وائل رمضان: أنباء وفاتي شائعة مغرضة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

نفى الفنان السوري وائل رمضان نبأ وفاته الذي انتشر عبر صفحات فيسبوك، حيث توجه عبر صفحته الشخصية على الموقع، بالشكر إلى كل من سأل عنه بعد سماعه شائعة الوفاة، مؤكداً أنه بخير وأن ما نشرته بعض الصفحات هو شائعة مغرضة.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت نبأ وفاة الفنان رمضان إثر نوبة قلبية.

وأطلق الفنان وائل رمضان قبل أيام أغنيته “مين يلي قلك مين” عبر الإذاعات والأغنية من ألحان وتوزيع خالد فؤاد حيدر.

وسيظهر رمضان في الموسم المقبل في مسلسل “ جنان نسوان ” تأليف وإخراج فادي غازي، كما يحلّ ضيفاً على مسلسل “سايكو” تأليف أمل عرفة وزهير قنوع، وإخراج كنان صيدناوي.