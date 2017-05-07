وفاة 10 بوباء الكوليرا في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

توفي عشرة أشخاص في العاصمة اليمنية صنعاء بوباء الكوليرا، بعد أن انتشر بسرعة، مما تسبب في تزايد أعداد المصابين.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء الدكتور عبدالحكيم الكحلاني وزارة المياه توفير مادة الكلور كما طالب وزارة المالية سرعة صرف مخصصات الطوارئ لمواجهة وباء الكوليرا .

وقال الكحلاني أن رئاسة الوزراء وجهت المالية بتخصيص بند للطوارئ لمواجهة وباء الكولير وان الوزارة في مواجهه ثانية لوباء الكوليرا بعد الأولى التي كانت أواخر العام الماضي، بالإضافة إلي تخصيص مستشفى 22 مايو والجمهوري وازال لاسعاف المصابين بالكوليرا.