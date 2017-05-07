إقامة المهرجان الوطني للتراث " الجنادية 32 " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صدرت الموافقة على اقامة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في نسختة( 32) وذلك في الفترة ٢١ / ٥ / ١٤٣٩هـ الموافق ٧ / ٢ / ٢٠١٨م .

وقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان أمره بتشكيل لجان المهرجان استعداداً للدورة القادمة .

ويتضمن المهرجان برامج ثقافية وتشارك فيه إمارات المناطق والمؤسسات الحكومية والأهلية ، كما تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي.