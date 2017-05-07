الخدمة المدنية تستقبل 1754 مواطن لاستكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

بدأت فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية في مختلف مناطق المملكة اليوم ، في استقبال (1754) مواطناً ومواطنةً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم ، بعد أن أعلنت الوزارة عن هذه الوظائف في الثاني من شهر رجب الماضي، حيث تمت المفاضلة بين المتقدمين ، بحسب ما ورد في الاعلان بأفضلية غير التربويين ثم التربويين بناءً على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) ، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية)، والفصل بين المتقدمين والمتقدمات في حال تساوي النقاط بالنظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً .

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسمائهم يوم الخميس الماضي، إلى ضرورة اصطحاب الهوية الوطنية،وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج،مع ضرورة معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل، ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الاهلية.

وشددت الوزارة على أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح والتي تنتهي يوم الخميس 22 / 8 / 1438 هـ سيكون ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف .