اليهود يتخوفون من فوز لوبان برئاسة فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

اليهود يتخوفون من فوز لوبان برئاسة فرنسا
علق الحاخام إيلى كلينج فى على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن اليهود سيتضررون كثيرا حال انتخاب المرشحة الرئاسية الفرنسية ماريان لوبان في الجولة النهائية التى تجرى اليوم الأحد .
وأستطرد ” كلينج ” قائلا ” أنها تظهر عدائها لليهود و السامية ، لذلك فإن انتخابها سيؤثر على علاقاتها مع إسرائيل دون شك ” ، في تصريح للقناة السابعة الإسرائيلية
وأضاف الحاخام إلى أن اليهود فى حال فوز ” لوبان ” سيخشون ارتداء القنسلوة اليهودية المعروفة فى الشوارع ، ولا سيما أنها أيضا تعادي الديانات الأخرى كالإسلام.
ودعا الحاخام الإسرائيلى إلى عدم التصويت لـ ” لوبان ” التى وصفها بالمعادية للسامية فى فرنسا.
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