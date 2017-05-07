اليهود يتخوفون من فوز لوبان برئاسة فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

علق الحاخام إيلى كلينج فى على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن اليهود سيتضررون كثيرا حال انتخاب المرشحة الرئاسية الفرنسية ماريان لوبان في الجولة النهائية التى تجرى اليوم الأحد .

وأستطرد ” كلينج ” قائلا ” أنها تظهر عدائها لليهود و السامية ، لذلك فإن انتخابها سيؤثر على علاقاتها مع إسرائيل دون شك ” ، في تصريح للقناة السابعة الإسرائيلية

وأضاف الحاخام إلى أن اليهود فى حال فوز ” لوبان ” سيخشون ارتداء القنسلوة اليهودية المعروفة فى الشوارع ، ولا سيما أنها أيضا تعادي الديانات الأخرى كالإسلام.

ودعا الحاخام الإسرائيلى إلى عدم التصويت لـ ” لوبان ” التى وصفها بالمعادية للسامية فى فرنسا.