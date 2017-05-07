أربعينية تضع مولود بعد 18 عاماً من العقم بمستشفى الأسياح العام - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

بعد معاناة عقم أولى دام 18 عاماً، ومن أمراض مزمنة، أنجبت سيدة أربعيينة مولودها بعملية قيصرية، بعد رعاية طبية دامت 6 أسابيع، وذلك بعد تمكن الفريق الطبي في مستشفي الأسياح العام من مساعدتها علي تجاوز تسمم الحمل.

وأنجبت المريضة مولودها بواسطة عملية قيصرية، بعد 6 أسابيع من الرعاية الطبية المكثفة، نظراً لتقدم المريضة بالسن وحدوث تسمم حمل تعرضت المريضة إلى نزيف رحمي حاد نتيجة لارتخاء الرحم.

وكانت المريضة قد راجعت عيادة النساء والولادة بالمستشفى وهي حامل لأول مرة بعد 18 عام – عقم أولي – وتعاني من مرض السكر وارتفاع بضغط الدم وقصور بوظائف الغدة الدرقية، وأظهرت الفحوصات الطبية بأنها مصابه بتسمم حمل، وتقرر تنويم المريضة في قسم النساء والتوليد ووضعت تحت الرعاية الطبية لمتابعه نسبة السكر والضغط، حيث تم السيطرة على تسمم الحمل لمدة 6 أسابيع كاملة.