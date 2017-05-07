تفاصيل جديدة في حادث السطو المسلح على محل الذهب بضباء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف شهود عيان تفاصيل جديدة حول حادث السطو المسلح على محل الذهب بضباء والذي راح ضحيته رجل الأمن الشهيد الرقيب أول عطالله سويلم الحويطي، مؤكدين أن الجاني دخل محل الذهب، متخفياً بزي نسائي، وحين اكتشف البائع حيلته سارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية، التي وصلت إلى الموقع سريعاً بقيادة الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي، وفي الحال أطلق الجاني عدة رصاصات باتجاه سيارة الدورية، مما أدى إلى استشهاد الرقيب أول الحويطي.

وأضاف الشهود أن الجاني لم يكتف بهذا، بل أطلق دفعات من نيران سلاحه الرشاش إلى بائع محل الذهب حسين الوابلي، الذي تعرض لإصابات حرجة وخطيرة نُقل على أثرها للمستشفى، وتمكن القاتل من السيطرة على سيارة الدورية بعد سحب رجل الأمن إلى الرصيف وفرّ هارباً بعد سرق كميات من الذهب والمجوهرات.