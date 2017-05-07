28.23 % نسبة المشاركة بانتخابات فرنسا حتى منتصف النهار - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الفرنسية عند منتصف النهار 28,23%.

انطلقت صباح اليوم جولة الإعادة فى سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى يتنافس فيها المرشحان مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية، ممثلة تيار اليمين المتطرف، والشاب إيمانويل ماكرون المرشح المستقل، ووزير الاقتصاد السابق، وذلك بعد يوم من انطلاق عملية التصويت فى سفارات وقنصليات فرنسا بمختلف دول العالم.

وكانت مقار الاقتراع فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين فى انتخابات هى الأهم فى تاريخ فرنسا، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها باريس.