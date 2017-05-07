بالصور.. لأول مرة انتخاب “ قزم ” في مجلس المحافظين البريطاني - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

انتخب عضو مجلس المحافظين الجديد في بريطانيا، جيمس لوستيد ، أمس السبت ، كأقصر سياسي للحزب المحافظ، حيث يبلغ طوله 0.9 متر و7 بوصات ، ويأمل جيمس البالغ من العمر 29 عاماً في الوقوف مع الفقراء، في الوقت الذي تبدأ فيه معركة صندوق الاقتراع.

وانتخب لوستيد كمستشار لمقاطعة في مسقط رأسه روس أون سي في كونوي، شمال ويلز.

وقال جيمس في تصريحات إعلامية ، “سوف أضمن أن أستمع للسكان، وليس فقط الشباب الأصغر سنًا أو الجيل الأكبر سنًا، ولكن كل جيل من أي خلفية – كل شخص سيكون له صوت”.

يٌذكر أن جيمس كان قد تصدّر عناوين الصحف العالمية عندما وقف على سلم في الكنيسة للوقوف بجانب عروسه التي يبلغ طولها حوالي أكثر من 1.5 متر، في نوفمبر من العام الماضي.