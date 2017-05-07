المملكة تكلف وفداً بالتفتيش على الأسماك في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أرسلت المملكة وفداً سعودياً إلى مصر يشمل أعضاء من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء وذلك للتأكد من سلامة الأسماك المعدة للتصدير إلى المملكة.

قال م.أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية أن الهدف من الزيارة هوالتأكد من سلامة الأسماك المصيدة والمستزرعة المصدرة للمملكة وذلك هدفة القضاء على الأمراض الوبائية .

وأضاف ليس ذلك فحسب بل الأشراف على مشاريع الاستزراع المائي والتي من خلالها يتم تصديرالأسماك للمملكة وهذة الزيارة ليس الهدف منها سلامة الأسماك فقط بل دراسة المنشاء والبيئة وسيتم تطبيق ذلك في جميع البلاد التي تصدر أسماك للمملكة.