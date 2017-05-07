البريك: الشلهوب " ذهب " وعائلتي بالكامل هلالية - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله المسروري(صدى):

عبر محمد البريك لاعب نادي الهلال السعودي، عن أمله في أن يصل لمستوى زميله في الفريق محمد الشلهوب، واصفًا إياه بـ ” الذهب “.

وأشار البريك، إلى أن زملائه في الفريق يلقبونه بـ ” الكذاب ” ؛ نظرًا لاحتجاجاته بالتدريبات.

وأوضح اللاعب في تصريحات تلفزيونية إلى أن فريقه افتقد بشدة لتواجد نواف بن سعد، رئيس النادي، خلال تتويج الفريق بلقب دوري المحترفين، مؤكدًا أن الأخير قدم عملًا رائعا في جميع الفئات والألعاب بالنادي.

وواصل: ” أسرع لاعب في الهلال هو عبد الله عطيف، وأتمنى أن أصل لمستوى محمد الشلهوب الذي يعتبر ذهبا، فهو قدوتي وله تأثيره النفسي والفني داخل وخارج الملعب بخبرته ونصائحه “.

وأضاف البريك: ” سلمان المؤشر من أصعب اللاعبين الذين واجهتهم في الدوري “.

وأردف: ” حققنا ما نريد أمام الاتحاد وحققنا 66 نقطة تاريخية، أكثر منافسينا شراسة هو الاتحاد بجمهوره العظيم “.

وتابع : ” هذا الموسم ركزنا في الدوري وفي البطولة الآسيوية فحققنا اللقب المحلي ونبحث عن الصدارة في البطولة القارية “.

وأكمل نجم الهلال: ” أنا متفائل بالتأهل لكأس العالم والبطولة التي أتمنى تحقيقها مع الهلال هي دوري أبطال آسيا “.

واختتم تصريحاته قائلا: ” عائلتي بالكامل تشجع الهلال ووالدي رفض فكرة أن أكون لاعبا في البداية لكنه غير رأيه فيما بعد “.