بالفيديو.. «المغامسي»: من يقتل الناس ويرمي بهم كالأنعام ليس مسلماً - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دعا الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة المسلمين بإظهار الإسلام في حلته دون ان مزايدة، وان يتمثلوا به حقاً، قائلا إذا تمثلنا الإسلام حقاً دخل الناس في دين الله أفواجاً.

وأضاف المغامسي «كيف يؤتى للناس ويقتلون ويرمى بهم كالأنعام بعد قتلهم ثم يُنسب هذا إلى دين الله، مَن هذا الذي لم يؤمن بالله بعد، سيقبل أن يدخل في دين هذا صنيع أتباعه».

وتطرق المغامسي إلى قصة عظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي أعظم الإيذاء من عبد الله بن أُبي بن سلول».

وأضاف «الله قال في حقه ولا تقم على قبره، وآذى حتى النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه، وكفار قريش على عظيم آذاهم لرسول الله لم يأتوا إلى عرضه، ولم يقدحوا ببيت الزوجية، وعبد الله بن أبي قدح في بيت الزوجية، ولما رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المبرأة الصديقة ومعها الصحابي الجليل صفوان بن معطل قال، والله ما سلم منها ولا سلمت منه، كلمة لا يمكن أن تقال لآحاد الفساق حتى يُرمى بها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لما قيل له يا رسول الله ألا نقتله، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه».