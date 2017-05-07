إعفاء رئيس جامعة الأزهر من منصبه بسبب «إسلام بحيري» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعفى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، الدكتور أحمد حسني طه، القائم بأعمال رئيس جامعة الازهر من منصبه، بعد وصفه لـ«إسلام بحيري» بـ«المرتد».

وكان شيخ الأزهر علم أثناء تواجده في مسقط رأسه بمحافظة الأقصر في مصر، بتصريح رئيس الجامعه والذي وصف فيه إسلام بحيري بـ«المرتد»، وطلب على الفور من مدير مكتبه إرسال مذكرة تفصيلية له بنص تصريحات رئيس الجامعة.

وكلف شيخ الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر اعتبارًا من صباح أمس السبت، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.