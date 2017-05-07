المغامسي يؤم المصلين بمسجد الاستقلال في أندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

جاكرتا(صدى):

نشر الشيخ صالح المغامسي تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” اليوم قال فيها: من دعاء الصالحين واجعلنا للمتقين إماما ، أكرمني الله بإمامة المصلين في صلاة ظهر اليوم بمسجد الاستقلال بجاكرتا.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو قديم لإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، يوضح فيه كيف تستقبل شهر رمضان الكريم.

وأظهر الفيديو الذي تداوله النشطاء تحت عنوان «رمضان شهر الخير»، الشيخ المغماسي يبين أن التوبة أعظم ما تستقبل به الشهر الكريم.