الإطاحة بعصابة ارتكبت 13 واقعة سرقة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض علي عصابة من مواطنين ووافد، امتهنت سرقة المواطنين والمقيمين وسلب أموالهم.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض فواز الميمان، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالإطاحة بالجناة.

وأشارت التحريات إلى تورط ثلاثة أشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم، وبتركيز البحث عنهم تكللت الجهود – بفضل الله – عن ضبطهم «مواطنان ووافد أرتيري جميعهم في العقد الثاني من العمر».

وأقروا بارتكاب 13 عملية سرقة تمثلت في استيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية ونشل الهواتف المحمولة والفرار على متن درجات نارية، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.