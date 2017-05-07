" الإتصالات السعودية " مبادرات النطاق العريض توصل 1.3 مليون وحدة سكنية بخطوط ألياف بصرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أقرت الشركة السعودية اليوم الأحد توقيع وثيقة اتفاقية مبادرات النطاق العريض مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بكافة مناطق المملكة .

وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية تحتاج العديد من التسهيلات والموافقات من عدة جهات حكومية .

وأضافت تتضمن الاتفاقية برامج ومميزات تهدف إلى تحفيز الاستثمار من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية عالية السرعة وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت بيانات الشركة أن المشروع يهدف إلى توصيل حوالى 1.3 مليون وحدة سكنية بخطوط ألياف بصرية حيث تبلغ التكلفة المتوقعة لهذا المشروع حوالي 7.3 مليار ريال.كما تستغرق مدة المشروع 4 سنوات .

وأشارت أن هذا المشروع سوف يقدم خدمات متميزة للعملاء مما يترتب علية تحسن الأثر المالي للأتفاقية على المدى البعيد .