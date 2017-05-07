حادث مروري بطريق مكة-جدة والهلال الأحمر يسعف 8مصابين - صحيفة صدى الالكترونية

حادث مروري بطريق مكة-جدة والهلال الأحمر يسعف 8مصابين
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٧:٥٢ من صباح اليوم الأحد بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق مكة-جدة السريع قبل نقطة التفتيش في اتجاه مكة وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٥فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٨ حالات مصابة.
تم تقديم الخدمة الإسعافات لها ونقلت حالتين إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر و٦ حالات عولجت في الموقع ورفضت النقل.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15578 ] نشر منذ 4 دقائق
خط جده مكه وسيع ماشاءالله5 مسارات
وخط زي الألف
من أجمل الخطوط
وبالرغم من ذلك تلقى الناس يركبون الردميات ويتجاوز من المسار اليمين ويتعدى الخط الأصفر
وسرعة جنونية وحافظين أماكن ساهر لاقرب منه هدى السرعة ولاتعدااااه
شخط تقل أنقطع به الحبل
وهمجيه لأبعد حدود
مع العلم أن أمن الطرق متواجدين
بس لازم من كاميرات.