حادث مروري بطريق مكة-جدة والهلال الأحمر يسعف 8مصابين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٧:٥٢ من صباح اليوم الأحد بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق مكة-جدة السريع قبل نقطة التفتيش في اتجاه مكة وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٥فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٨ حالات مصابة.

تم تقديم الخدمة الإسعافات لها ونقلت حالتين إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر و٦ حالات عولجت في الموقع ورفضت النقل.