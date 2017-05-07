الباشا: أتحمل 90% مما وصل إليه النادي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قال فوزي الباشا رئيس نادي الخليج إنه يتحمل 90% من مسؤولية ما وصل إليه الفريق في الوقت الحالي وودع فريق الخليج دوري جميل للمحترفين بعد احتلاله المركز الـ13 بجدول البطولة.

وقال الباشا من خلال تصريحات تلفزيونية :” كرئيس نادي أتحمل مسؤولية كبيرة تصل إلى 90% مما وصل إليه النادي في الوقت الحالي “.

وأضاف :” لا يمكن ان نلقي باللوم على الجهاز الفني، وإن كان هناك جزء من المسؤولية على عاتقهم خاصة في ظل بعض التعاقدات والمباريات التي سيروها بشكل غير جيد “.

وأكمل :” مستعد أن أقدم استقالتي من الغد طالما أنه هناك شخص قادر على قيادة الأمور للأفضل “.

واختتم :” الخليج لا يملك أعضاء شرف ولا يمكن أن يُسير النادي أعضاء شرف وهميين “.