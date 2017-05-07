عسكري فرنسي فشل في العودة لسوريا فقرر تنفيذ مخطط إرهابى بفرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قال عسكري فرنسي بايع داعش أنه ينوي ارتكاب عمل ارهابى في فرنسا وذلك بعد أن فشل في العودة الي سوريا .

وشخصية الرجل البالغ من العمر 34 عاما ” مهتزة جدا ” بحسب مصادر قريبة من التحقيق.

وأفادت مصادر قريبه من ملف الجندي أنه قد أدلى في حبسه الاحتياطي ” بتصريحات مفككة لكنها ليست غير متناسقة ” .

وأوضحت المصادر أن الجندي السابق العسكري تم توقيفه الجمعة أول أمس قرب قاعدة إيفرو شمال باريس وعثر في سيارته على شريحة ذاكرة خارجية (يو اس بي) تتضمن مبايعة لتنظيم داعش كما عثر على ذخيرة ومسدسات وبندقية قرب القاعدة .

ويذكر أن المشتبه به غادر الجيش الفرنسي في 2013 بعد أن خدم فيه عشر سنوات وأعتنق الإسلام رغم أنه متطرف وكان موضع شبهه من الأمن منذ 2014 وفقا لفرانس برس.