بالصور.. نائب أمير مكة يستقبل رئيس سيراليون - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، اليوم الرئيس أرنست باي كروما؛ رئيس جمهورية سيراليون، فور وصوله إلى جدة، اليوم، في زيارة للمملكة.

وشارك في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء الدكتور محمد بن دخيل الله الحارثي، وسفير المملكة لدى غينيا وسيراليون سليمان بن صالح الفريح.

كما شارك في الاستقبال أيضا مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد بن عبدالله بن ظافر، وسفير سيراليون لدى المملكة الحاج سيلا كابو.