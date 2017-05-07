بالفيديو والصور..سقوط مروع لطفل من الدور الثالث - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لطفل كان يلعب في شرفة المنزل عندما سقط فجأة من المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

سقط طفل رضيع من الطابق الثالث لبناية سكنية بأحد أحياء العاصمة التركية أنقرة في حادث مميت، لكن الحظ حالفه، حيث تدخل صاحب متجر مجاور بعد أن رآه يتدلى من شرفة منزله قبل أن يسقط.

وكان الطفل يلعب في شرفة المنزل عندما سقط فجأة من المبنى المكون من ثلاثة طوابق بعد أن فقد التوازن وتمكن بأعجوبة من الإمساك بالقضبان.

وقال المواطن التركي محمد الذي يعمل بقالًا في حي باجلارباشي ماهاليسي: “كنت أتواجد بمكان عملي وفجأة شاهدت الرضيع معلقًا على الشرفة، فركضت على الفور وجاء أصدقائي أيضًا وساعدوني”.

وأضاف أن الصبي كان مذعورًا جدًا قبل أن ينقذه دون إصابات ويسلمه إلى عائلته.

وأظهر مقطع فيديو سيدة تبدو وكأنها أم الطفل وهي تنظر للأعلى وتجري مذعورة أثناء محاولة إنقاذه.