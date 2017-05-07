حافلة مكشوفة لاحتفالية الفيحاء بالصعود لدوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله المسروري(صدى):

أعد فريق الفيحاء برنامجا خاصا للاحتفال اليوم الاحد مع جماهيره بعد تتويجه بلقب درع دوري الدرجة الأولى 2016-2017، والصعود لدوري جميل للمحترفين وذلك بمسيرة خاصة بحافلة مكشوفة ستجوب شوارع محافظة المجمعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحتفل فيها فريق من دوري الدرجة الأولى بالحافلة المكشوفة على غرار بعض الأندية الأوروبية.

ووجهت إدارة نادي الفيحاء الدعوة للجماهير عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء الأمس السبت: ” إدارة النادي تدعو جماهير ومحبي الفيحاء غداً الأحد لاستقبال لاعبي الفريق في الحافلة المكشوفة والمشاركة في مسيرة الاحتفال بالصعود وتحقيق الدرع التي ستنطلق بإذن الله بعد صلاة العشاء من مركز التأهيل الشامل حتى مقر النادي، كونوا في الموعد “.

يذكر ان الفيحاء تأهل لدوري المحترفين قبل الجولة الأخيرة من مباريات دوري أندية الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.