بالصور.. ياباني يشكر خادم الحرمين الشريفين لاستضافته بالعمرة بطريقة جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

كتب المعتمر الياباني «نور الدين حاتو»، «شكراً ملك سلمان» باللغة اليابانية، تعبيرا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استضافته في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة.

وأكد الياباني عندما وصل لمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضمن ضيوف المجموعة التاسعة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة؛ أن شعوره لا يوصف، ولا يملك سوي الدعاء لخادم الحرمين الشريفين؛ سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها.

وأوضح «حاتو» أنه لأول مرة يشاهد المسجد النبوي الشريف على الطبيعة ويصلي بالمسجد الذي كان منطلقاً لهذا الدين العظيم الذي أخرَجَ الناس من الظلمات إلى النور.