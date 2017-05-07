«الإنذار المبكر» يحذر 7 مناطق من أمطار رعدية تستمر حتى الأربعاء المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكّر، من تقلبات مناخية قد تتواصل إلى الأربعاء المقبل، بـ7 مناطق.

وتم التنبيه بالشرقية «حفر الباطن – القيصومة – النعيرية» لحالة أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية، بدأت الثامنة والربع صباحاً وتتواصل إلى الثانية ظهراً، مع استمرار النشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1 كم).

وفي نجران، فتنبيه لحالة رياح نشطة – سحب رعدية من 11 صباحاً ولمدة 12 ساعة مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وفي منطقتَي مكة ” الطائف ” وعسير، صدر تنبيه من حالة أمطار رعديّة من 9 صباح اليوم إلى الثانية فجر غد الإثنين يتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية.

أمّا في القصيم والشرقية والرياض، فتنبيه من حالة رياح نشطة – سحب رعديّة؛ بدأت السادسة صباح اليوم وتتواصل إلى السادسة من صباح الأربعاء المقبل مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحبٌ مُمطرة، ونشاط بالرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.