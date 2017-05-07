مندش يكشف موقفه من التجديد للإتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله المسروري(صدى):

كشف سلطان مندش لاعب وسط فريق اتحاد جدة، موقفه من التجديد مع ناديه، عقب دخوله فترة الـ6 أشهر الحرة الأخيرة من عقده الاحترافي.

ونشر مندش صورة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، مع الراحل أحمد مسعود رئيس الاتحاد السابق، وعلق قائلًا: ” رحمة الله عليك يا عم أحمد. الصورة غالية عندي كثيرًا ” .

وتابع: ” أحب أشكر اللاعبين والجمهور الغالي الذي وقف مع ناديه. الحمد لله على البطولة هذا الموسم (كأس ولي العهد)، والحمد لله انتهى بخيره وشره “.

وأضاف: ” أخيرًا بخصوص التجديد، أولويتي للنادي، وربي يكتب الخير في الفترة المقبلة. فضلت التأخير لنهاية الموسم لأسباب.. دعواتكم لي بالتوفيق “.

يذكر أن مندش، 22 عامًا، لعب 8 مباريات مع الاتحاد في دوري جميل هذا الموسم، 4 منها كأساسي، ومثلها كبديل، بمجموع 418 دقيقة، وصنع هدف تعادل العميد مع غريمه التقليدي الأهلي (1-1) في ديربي الجولة الرابعة.