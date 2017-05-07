الأميرة نورة بنت خالد: أحلم بالعمل كمحامية منذ طفولتي لنصرة المظلومين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت الأميرة نورة بنت خالد بن سعد آل سعود، أن حلم طفولتها هو دراسة القانون والعمل في مهنة المحاماة لنصرة المظلومين ورد حقوقهم.

وأوضحت أنها بدأت العمل كمتدربة في أحد مكاتب المحاماة بالرياض، وتجد كل العون من الزملاء، مشيرة إلى أنها تدخل المحاكم كمحامية متدربة بعيدا عن أي لقب أو مكانة اجتماعية، قائلة: «العدل والمساواة بين المجتمع هو ما يجب أن يسود ويحكم الجميع»، وفقا لصحيفة عكاظ.

وحصلت الأميرة نورة بنت خالد، على شهادة تعريف كمحامية متدربة من وزارة العدل، تمهيدا لمنحها رخصة نهائية لممارسة مهنة المحاماة بعد إكمال الفترة المقررة للتدريب.