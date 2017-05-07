البيئة تستهدف التحكم في 21 مرضاً حيوانياً وسمكياً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن سعيها إلى رفع معدل التغطية بالخدمات البيطرية للوصول إلى التحكم في 21 من الأمراض الحيوانية والسمكية في العام 2021.

وكشف المدير العام لخدمات الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم عن «مبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية»، خلال احتفاء الوزارة باليوم العالمي للطبيب البيطري، موضحا أن المبادرة «برنامجا متكاملا للاستقصاء عن أهم الأمراض الحيوانية من خلال المراقبة المستمرة والملاحظة الدقيقة لتوزيع وانتشار الأمراض».

وأوضح قاسم، أن أهم جوانب عمليات الاستقصاء تشمل: «الترقيم، والإنذار المبكر، والمراقبة والسيطرة، وتقييم فعالية البرامج الوقائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وعمل التحصينات المطلوبة».