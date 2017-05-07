ملك المغرب يستقبل لمجرد في العاصمة الفرنسية - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

وافق الملك المغربي محمد السادس، على استقبال الفنان سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد إلحاح الأخير في طلب لقاء العاهل المغربي، بحسب وسائل الإعلام في المغرب.

وأفاد موقع «كود» المغربي، بأن اللقاء الذي جمع لمجرد وعائلته مع العاهل المغربي، مساء الخيمس 4 مايو، استغرق 20 دقيقة فقط، وجه خلالها لمجرد الشكر للملك على اهتمامه بقضيته، واستجابته السريعة لطلب عائلته أثناء سجنه في فرنسا، وتوكيل محاميه الخاص للدفاع عنه.

وكان الملك المغربي قد كلف محامي القصر الملكي «إيرك دوبون موريتي»، بمتابعة قضية لمجرد، وتكفل بكل تكاليف القضية، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء المغربية.