عضو بـ«الشورى» يوضح مزايا منح المرأة رخصة القيادة - صحيفة صدى الالكترونية

عضو بـ«الشورى» يوضح مزايا منح المرأة رخصة القيادة
شدد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، على أهمية استخراج رخصة قيادة للمرأة بغض النظر عن السماح لها بالقيادة داخل المملكة، مؤكدا أن حصول المرأة على رخصة حق من حقوقها.
وأوضح جمعة أن حصول المرأة على رخصة قيادة سيؤكد أن المجتمع السعودي ليس ذكوريا، مشيرا إلى نظام المرور الحالي لا يميز بين المرأة والرجل في منح الرخصة، لافتا إلى الأثر النفسي على منح المرأة هذا الحق حيث يمنحها شعورا بأن الرجل يقف بجانبها.
وبين عضو الشورى مزايا منح المرأة رخصة قيادة: «منحها هذا الحق وتدحر التشويه التي تتعرض له سمعة المملكة في المحافل الدولية التي تدعي أن المرأة محرومة من قيادة سيارة، بالإضافة إلى أن ذلك سيقلص عدد السائقين الأجانب»، وفقا لصحيفة الحياة.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشورى توصية استخراج رخصة قيادة للمرأة، في جلسة انعقاده الثلاثاء المقبل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25197 ] نشر منذ 46 دقيقة
مصيبه ……
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 38 دقيقة
خطه شيطانيه
س ص ض[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 32 دقيقة
تمهيد الطريق لقياده المرأة للسيارة ، والا مالفائدة من الحصول على ارخصة دون قيادة السيارة ‘ خبتم وخاب مسعاكم .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10091 ] نشر منذ 23 دقيقة
يا كثر ما يطرح هذا الموضوع باستمرار وعاملين منه مشكله كبيره
طيب كيف يتم اختبار المراة ؟ هل يركب معها رجل المرور لوحدها ويختبرها او تستعين الحكومه بضابطه في المرور من الدول المجاوره ؟
اذا كان الشغله على الرخصه فبأمكان اي امرأة تذهب لدول الخليج وتستخرج رخصه قياده
يا ليت الاعضاء في المجلس يبحثون عن حاجات المواطن الاكثر اهميه من الرخصه وغيرها
الحربي[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يجمعك ياجمعه أنت وفرعون وهمان وقارون في قعر جهنم يوم القيامه وأن يريح البلد منك أنت وأشكالك اصبح هذا لمجلس مجلس خيبه ماصبح مجلس شورى مدام يحتضنك أنت واشباهك
N&7M2[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 4 دقائق
انا اؤيد رأي الدكتور