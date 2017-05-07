عضو بـ«الشورى» يوضح مزايا منح المرأة رخصة القيادة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شدد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، على أهمية استخراج رخصة قيادة للمرأة بغض النظر عن السماح لها بالقيادة داخل المملكة، مؤكدا أن حصول المرأة على رخصة حق من حقوقها.

وأوضح جمعة أن حصول المرأة على رخصة قيادة سيؤكد أن المجتمع السعودي ليس ذكوريا، مشيرا إلى نظام المرور الحالي لا يميز بين المرأة والرجل في منح الرخصة، لافتا إلى الأثر النفسي على منح المرأة هذا الحق حيث يمنحها شعورا بأن الرجل يقف بجانبها.

وبين عضو الشورى مزايا منح المرأة رخصة قيادة: «منحها هذا الحق وتدحر التشويه التي تتعرض له سمعة المملكة في المحافل الدولية التي تدعي أن المرأة محرومة من قيادة سيارة، بالإضافة إلى أن ذلك سيقلص عدد السائقين الأجانب»، وفقا لصحيفة الحياة.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشورى توصية استخراج رخصة قيادة للمرأة، في جلسة انعقاده الثلاثاء المقبل.