بالفيديو.. مشارك بأحد برامج «بداية» يوجه رسالة للفتيات التي يرسلن صورهن إليه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مشارك بأحد برامج «بداية» يوجه رسالة للفتيات التي يرسلن صورهن إليه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الشباب المشاركين في برامج قناة بداية، يصف متابعيه بـ«الشباصات»، قائلا: «الشباصات يرسلون صورهم عبر رسائل سناب شات، ثم تطور الأمر إلى إرسالهن صورهن إلى رقمه الخاص بالواتساب».
وأوضح: «قديما كان الرجل هو من يطارد الفتيات لكن تطور الأمر إلى العكس وهو مطاردة الفتيات للرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن ملتزم»، مضيفا: «في المستقبل سوف تتزوجين وتصيرون أمهات فهل ستكونون راضين عن أنفسكم».
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2370 ] نشر منذ 1 ساعة
تكفى ياحلوو ..كنه فار مشخص ..ههههههههه اييه يابدايه ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25197 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين ..
07 ssss[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
يارجال تبي الشهره وتبي على انا البنات مخققين عندك كان غيرت ارقم وخلاص بدل ماتطول السالفه وتسوي فديو
مقلب[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه
شر البلية مايضحك
س ص ض[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 50 دقيقة
عقوووووول ناقص لا تفكر اجل ترسل صورها مخفااات ، وفي الاخير تصيح عند أسود السنه تقول ابتزني صحيح انهن …
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 10 دقائق
اصلا قناة بداية صارت استار اكاديمي بالسعودي
اتقوا الله في بناتكم واولادكم قناة بداية تغير منهجها
N&7M2[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 1 دقيقة
هذا وهو ماهو وسيم اجل لو كان وسيم !