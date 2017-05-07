بالفيديو.. مشارك بأحد برامج «بداية» يوجه رسالة للفتيات التي يرسلن صورهن إليه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الشباب المشاركين في برامج قناة بداية، يصف متابعيه بـ«الشباصات»، قائلا: «الشباصات يرسلون صورهم عبر رسائل سناب شات، ثم تطور الأمر إلى إرسالهن صورهن إلى رقمه الخاص بالواتساب».

وأوضح: «قديما كان الرجل هو من يطارد الفتيات لكن تطور الأمر إلى العكس وهو مطاردة الفتيات للرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن ملتزم»، مضيفا: «في المستقبل سوف تتزوجين وتصيرون أمهات فهل ستكونون راضين عن أنفسكم».