 بالفيديو.. مشارك بأحد برامج «بداية» يوجه رسالة للفتيات التي يرسلن صورهن إليه - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 7

    مايو

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بالفيديو.. مشارك بأحد برامج «بداية» يوجه رسالة للفتيات التي يرسلن صورهن إليه

بالفيديو.. مشارك بأحد برامج «بداية» يوجه رسالة للفتيات التي يرسلن صورهن إليه
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الشباب المشاركين في برامج قناة بداية، يصف متابعيه بـ«الشباصات»، قائلا: «الشباصات يرسلون صورهم عبر رسائل سناب شات، ثم تطور الأمر إلى إرسالهن صورهن إلى رقمه الخاص بالواتساب».
وأوضح: «قديما كان الرجل هو من يطارد الفتيات لكن تطور الأمر إلى العكس وهو مطاردة الفتيات للرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن ملتزم»، مضيفا: «في المستقبل سوف تتزوجين وتصيرون أمهات فهل ستكونون راضين عن أنفسكم».

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2370 ] نشر منذ 1 ساعة

تكفى ياحلوو ..كنه فار مشخص ..ههههههههه اييه يابدايه ..

[ عدد التعليقات: 25197 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين ..

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة

يارجال تبي الشهره وتبي على انا البنات مخققين عندك كان غيرت ارقم وخلاص بدل ماتطول السالفه وتسوي فديو

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههه
شر البلية مايضحك

[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 50 دقيقة

عقوووووول ناقص لا تفكر اجل ترسل صورها مخفااات ، وفي الاخير تصيح عند أسود السنه تقول ابتزني صحيح انهن …

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 10 دقائق

اصلا قناة بداية صارت استار اكاديمي بالسعودي
اتقوا الله في بناتكم واولادكم قناة بداية تغير منهجها

[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 1 دقيقة

هذا وهو ماهو وسيم اجل لو كان وسيم !

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