3 قمم للرئيس الأمريكي أثناء زيارته المرتقبة للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرياض ستشهد عقد 3 قمم، القمة الأولى بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والثانية سيشارك خلالها في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والثالثة قمة «إسلامية – أمريكية».

وأكدت المصادر، أن القمة الثنائية بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي ستناقش تعميق العلاقات وسبل التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وستتناول قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترمب، عددا من الملفات المهمة في مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب بالمنطقة، إلى جانب سبل ردع إيران ووقف تدخلاتها بدول المنطقة، والقمة الثالثة التي ستجمع ترمب وقادة الدول الإسلامية ستناقش ملف الكراهية ورد الإدارة الأمريكية حول وقوفها ضد الإسلام، موضحةً أن هناك دعوات وجهت لقادة ومسؤولي عدد من الدول الإسلامية المشاركة في التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء باكستان نواز شريف، وفقا لصحيفة عكاظ.