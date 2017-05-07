ثلاثينية تتحرش بمسن في مستشفى ينبع العام والإدعاء تباشر التحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق بمحافظة ينبع في واقعة تحرش سيدة ثلاثينية كانت تزور مريضا مُسنا في مستشفى ينبع العام، بعد اتهام حراس أمن المستشفى السيدة بالتحرش بمريض تسعيني منوم في غرفة مغلقة بالمستشفى برفقة زوجته.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن أمن المستشفى احتجز السيدة بعد زيارتها للمريض المسن بالغرفة في شهر أبريل، متهمين إياها بالتحرش بالمسن، واستنجدت السيدة بصديقة لها واعتركوا بحراس الأمن وأصيبت إحداهما بكدمة في اليد، إلا أن الشرطة تدخلت وأحالت أطراف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، لبحث دوافع الواقعة حيث إنها حدثت في غرفة مغلقة ولم يشاهدها الحراس، مما يثير الشكوك بشأن ادعائهم.