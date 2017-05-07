الحرس الثوري يهاجم روحاني بسبب تصريحاته أثناء مناظرة رئاسية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

انتقد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية القيادي في الحرس الثوري الجنرال مسعود جزايري تصريحات الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، اتهم فيها الحرس الثوري بالعمل على نسف الاتفاق النووي.

وكان روحاني اتهم الحرس الثوري بالعمل على نسف الاتفاق النووي عبر استمرار تطوير واختبار الصواريخ الباليستية وتهديد دول المنطقة بها، وذلك أثناء مناظرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال جزايري: «إن تطوير قوة إيران الصاروخية يأتي في إطار السياسات العامة للنظام، ووجود قواعد صاروخية تحت الأرض عامل ردع مهم أمام التهديدات»، مضيفا: «نطلب مرة أخرى من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية ألا يتدخلوا في المسائل العسكرية والدفاعية الحساسة».