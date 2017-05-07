الزراعة تكشف عن آلية تعويض أضرار الكوارث الطبيعية بالمزارع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر في الإدارة العامة للشؤون الزراعية، عن أن تعويض أضرار الكوارث الطبيعية بالمزارع مرهون بالتقارير التي ترفعها اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة، والدفاع المدني، والزراعة.

وقال المصدر: «تشكيل اللجنة يأتي بعد رفع الخطابات من المتضررين، وفي إثر ذلك يمكن تشكيل لجنة من 3 جهات حكومية تنفذ زيارات ميدانية للمواقع، من أجل رصد نسبة الضرر تمهيدا لرفع تقارير دقيقة في هذا الخصوص»، موضحا أن آلية تعويض الأضرار تختلف باختلاف نسبة الضرر، وفقا لصحيفة عكاظ.

وبلغت نسبة خسائر المزارعين في بعض المناطق نحو 10% بسبب الرياح الشديدة التي هبت الجمعة الماضية، وفقا لتقديرات أولية، مؤكدين اقتصار الأضرار على المحاصيل الموجودة خارج البيوت المحمية المستخدمة في زراعة العديد من المنتوجات الزراعية، وعلى رغم ذلك فإن سعر الطماطم المحمية تراجع خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 40% ليستقر عند مستوى 13 ريالا مقابل 22 ريالا للصندوق زنة «5 كيلوجرامات» إذ يقدر الإنتاج اليومي بـ35 ألف صندوق.