بالصور.. «المسند» يتوقع هطول أمطار مصحوبة بغبار على عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بهطول أمطار على المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والمدينة، تستمر لعدة أيام.

وأوضح المسند، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حالة مطرية تستمر لبضعة أيام تؤثر على الشرقية والوسطى والغربية والمدينة والجنوب الغربي، ومتوقع أن يكون الغبار حاضرا ومصاحبا والله أعلم».