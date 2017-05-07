القوات البرية تعلن فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة، عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة، اعتباراً من الأحد 1438/08/11 هـ، ولمدة أسبوعين عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة.

وأوضحت اللجنة أن شروط التقدم لقبول هي، أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة، ولا يزيد العمر عن 30 سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات، ولا يقل طوله عن 165سم، وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية، علما بأنه سيتم تعيينهم برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى.

وأشارت إلى أنه يمكن للمتقدمين الاستفسار بالاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832).