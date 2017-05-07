التعليم تحقق في واقعة استعراض أزياء داخل مدرسة «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المحمادي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تحقق في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الطلاب وهم يقلدون عارضات الأزياء داخل الفصل بإحدى المدارس الثانوية، وحمل بعضهم شنطة ورافعين الثياب إلى الأعلى في مشية على الطاولات المدرسية.

وأوضحت المصادر، أن التعليم تكثف جهودها للتوصل إلى الطلاب والمدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لفعلتهم كونها خرجت عن السلوك الأخلاقي الذي يجب أن يتحلى به الطالب المدرسي، وفقا لصحيفة الحياة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطعًا يظهر فيه مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس، وهم في قمة الاستهتار بالمجتمع المدرسي عبر حركات غير لائقة تربويًا بمكانة العلم والتعليم، وهم يسيرون على الطاولات الدراسية مُقلدين عارضات الأزياء حيث قام أحدهم بحمل حقيبة وارتداء نظارة، كما رفع طالب آخر ثيابه وتمايل خلال سيره على الطاولة، وسط مشاهدة بعض الطلاب للعرض.