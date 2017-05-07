طالبة بجامعة حائل تقود حافلة بعد إغماء السائق - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

قامت طالبة بفرع جامعة حائل بمحافظة الغزالة، بقيادة حافلة بعد أن تعرض السائق لحالة إغماء خلال القيادة، وذلك أثناء عودتها من الجامعة، فيما تولت طالبة أخرى عمل الإسعافات الأولية له.

وروت الطالبة أروى الشمري، الواقعة، قائلا: «سائق الحافلة توقف فجأة وفقد وعيه وقمت مع ابنة عمي أشواق بعمل الإسعافات الأولية له، وشراء ماء وعصير من إحدى البقالات.. وانتظرنا قليلا للحصول على مساعدة من عابري الطريق، إلا أن الجو كان شديد الحرارة وحالة السائق كانت تسوء واضطريت لقيادة الحافلة لإيصاله إلى منزله، وتولت أشواق العناية به».

وأوضحت أنهما بعد وصولهما لمنزل السائق أدخلتاه إلى مجلس الرجال، وظلتا بجواره حتى وصلت أسرته ونقلته إلى المستشفى، وعلمتا بعد ذلك أن ما أصابه كان جلطة دماغية وتم علاجه منها.