3 قتلى في تفجيرين منفصلين في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري، مساء أمس السبت، إن “عبوة ناسفة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية، يستقلها رجل وزوجته، انفجرت لدى مرورهما في حي الجهاد، غربي بغداد، ما أسفر عن مقتلهما”.

وأوضح الجابري أن “عبوة ناسفة أخرى كانت موضوعة قرب مرآب للسيارات، في منطقة أبو غريب، غربي بغداد، انفجرت، ما تسبب بمقتل شخص، وإصابة 6 آخرين بجروح”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، إلا أنه يعتقد بتورط تنظيم «داعش» الإرهابي فيهما، نظرا لتبنيه أعمالاً مشابهة سابقاً.