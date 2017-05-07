وفاة الممثلة السورية نجاح حفيظ عن عمر ناهز 76 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

توفت الممثلة السورية نجاح حفيظ عن عمر ناهز 76 عاما في مستشفى «ابن النفيس» بالعاصمة دمشق بعد صراع مع المرض.

وبدأت حفيظ مسريتها الفنية منذ الستينيات من القرن الماضي، حين شاركت بعدد من الأعمال منها «اللص الظريف»، و«خياط السيدات»، بينما شهدت فترة السبعينيات تألقها الفني من خلال تجسيدها لشخصية مالكة الفندق «فطوم حيص بيص» في مسلسل وفيلم «صح النوم» لدريد لحّام ونهاد قلعي في عام 1974.

وبوفاة حفيظ، ظلّ فقط لحّام والممثل محمد الشمّاط من أبطال العمل الرئيسيين على قيد الحياة.