بالفيديو.. حسناء كويتية تبيع 30 بطيخة في ساعة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حسناء كويتية ترتدي ملابس أنيقة وتبيع البطيخ في منتصف الطريق ما تسبب في أزمة مرورية.

وأفادت وسائل الإعلام الكويتية، بأن المرأة باعت 30 بطيخة في ساعة واحدة فقط نتيجة محاولة الكثير من المارين بالتوقف لشراء البطيخ منها، ما أدى إلى توقف حركة المرور في الشارع.