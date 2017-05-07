بالفيديو.. حسناء كويتية تبيع 30 بطيخة في ساعة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حسناء كويتية تبيع 30 بطيخة في ساعة واحدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حسناء كويتية ترتدي ملابس أنيقة وتبيع البطيخ في منتصف الطريق ما تسبب في أزمة مرورية.
وأفادت وسائل الإعلام الكويتية، بأن المرأة باعت 30 بطيخة في ساعة واحدة فقط نتيجة محاولة الكثير من المارين بالتوقف لشراء البطيخ منها، ما أدى إلى توقف حركة المرور في الشارع.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15542 ] نشر منذ 22 دقيقة
والله لو أن بطيخها وارد خليل كردي
بس تدرون أتحداكم أتحداكم أتحداكم
أذا ماالفلوس الي أشتروا بها من عندها
كلها0095 والرقم 😂😂😂😂😂
زي واحد يبي يرقم بنت عند مطعم
عطاها100ريال وكتب رقم جواله عليها
فأشترت أكل من المطعم وعطت اليماني المية
يقلون اليماني كل شوي يدق ويرسل
وش رايك فالمقلقل ياقلبي😨
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 21 دقيقة
انا اشهد انها حسناء ويابخت الرقيه بس هي عليها رقيه حلوة مرة .
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 12 دقيقة
انا اشهد ان قلبي صار مثل الرقيه فعلا حسناء وجميله وجمالها يتسبب في تعطيل الحركه المروريه .
مسلم حر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 12 دقيقة
السبب كبر …
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 8 دقائق
اكيد راح يكون تعطل في الحركه المروريه وبصراحه المعطلين ماينلامون شافوا المدمرة تبيع بالشارع فدمرت قلوبهم وعقولهم وعمت الفوضئ بكل مكان والسبب امراة حسناء .