بالفيديو.. مواطنة تهين سائق بـ«كريم» - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطنة تهين سائق بـ«كريم»
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر امرأة تهين سائق بشركة «كريم»، أثناء ركوبها معه، مدشنين هاشتاق «بذاءة راكبة كريم ضد سعودي» تعبيرا عن استيائهم من الواقعة.
وأظهر الفيديو الذي لم يتضح موعد أو مكان تصويره، السيدة وهي ترفع صوتها على السائق وتسخر من شكله قائلة: «شوف وشك في المراية.. ووصلني وإن شا الله أنزل في نص الشارع وفلوسك في النهاية تاخدها، خليك مؤدب واتكلم بأسلوب عدل، شوف وشك في المراية».
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لاشماته .
سمسون[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة
اقسم بالله يستاهل هذولا بنات ليل مالك ومالهن يابن الناس تعلق بلسانهن هذولا كلامهم ووصاخت لسانهم عادية متعودين لان تربيتهم المنحطة كذا فعادي ياحبيبي تسمع كلام زي كذا واوسخ من كذا صدقني لو انك اجنبي كان عرضت عليك تنام معها وببلاش
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 51 دقيقة
السعوديات حينما يعرفن ان سائق الاجرة كريم او غيره سائق سعودي فانها تسبه وتشتمه بل يصل الامر بهن الى الاتصال بالشرطه والهيئه وتقول تحرش فيني كل هذا المسلسل السئ من سب وشتم من السعوديات تجاه ابن البلد يدل على ارتفاع هرمون الاستحمار وهذا الهرمون تحديدا لايعيش الا في عروق و اورده السعوديات ولاينشط الا في حاله واحده فقط حينما تعرف ان سائق الاجرة سعودي فانه يبدئ بالعمل والضخ وينتج عنه سب وشتم ولعن قاتل الله هرمون الاستحمار الذي لايعيش الا في جسد وعروق السعوديات .
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 50 دقيقة
قاتل الله هرمون الاستحمار الذي يجري في عروق السعوديات .
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 46 دقيقة
اغلب السعوديات تفضل التعامل مع وافد اجنبي في كل شيء
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 37 دقيقة
قصص وبلاوي ومغامرات محرمه واللي مو مصدقني يسأل راجو الهندي او وائل السوري او مدحت المصري او محمود الفلسطيني .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15542 ] نشر منذ 25 دقيقة
مبين من صوتها أنها تكرونية☻
صارت معي قبل سنة يمكن وكتبتها فتعليق
بس أنا محد يقدر يتلفظ علي
كنت راجع من جده الساعة2 فاليل
لقيت ثلاث بنات فالستين بعد البيك
سمر
قلت يولد وقف لهن
وقفت هاه وين تبغون يابنات
قالوا نبغ قاعة والله نسيت أسمها فالنوارية
قلت أركبوا
حاطين مكياجات كنهم شياطين وعطر فواكهة
شوي جت بتتفلسف علي الي راكبة وراي مباشرة
تقول معندك أغاني
قلت لا معندي
قالت طيب شغل المكيف لو سمحت علشان الميكاااااي مايدوب فوجيها
قلت أنتي حاطة ميكاااب ولا حاطه أسكريم
حلووووه يدوب😂
المهم شغلت المكيف
قالت لو سمحت أرفع المراية
(قصدها المرايه الأمامية)
قالت أرفع المرايه علشان نبغ نكشف وجيهنا نتهوى ولاتجلس تناظرنا
زي الي تقول ترى بنكشف ودك تكحل..
طبعا هم سمر☻
قلت تطمني أكشفي وخذي راحتك
أصلا أنتي وياها لو يحطونكم بوسط الشمس
ولا يعلقونكم فلمبة عمود محد بيشوف شي
😂😋😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
سكتوا ولا عد طلعوا ولا كلمة😂😂😂😂
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 17 دقيقة
اخي وعزيزي القرني اسعد الله صباحك بكل خير اجل قبل سنه مرة روسيات يتمسحون فيك وهالحين تكرونيه تتراجك تكون حبيبها هههههههههههههههه انصحك لاتجلس بجنب التكرونيه في الصيف والحر وخصوصا اذا كان المكيف خربان والساعه 2 ظهرا ههههههههههههههههههههه.
سيف[ عدد التعليقات: 4471 ] نشر منذ 15 دقيقة
اخي وعزيزي القرني انصحك تشوف المقطع اللي فيه حسناء كويتيه تبيع البطيخ انا اشهد ان قلبي صار مثل البطيخ .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12480 ] نشر منذ 6 دقائق
ههههههههههههه يالقرني إبنشدك عن جبهه غدت يم باريس 😂😂😂
أحسن يستاهلون وذا الأشكال ما يبي لهم إلا كذا ✋👍😆