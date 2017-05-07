بالفيديو.. مواطنة تهين سائق بـ«كريم» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر امرأة تهين سائق بشركة «كريم»، أثناء ركوبها معه، مدشنين هاشتاق «بذاءة راكبة كريم ضد سعودي» تعبيرا عن استيائهم من الواقعة.

وأظهر الفيديو الذي لم يتضح موعد أو مكان تصويره، السيدة وهي ترفع صوتها على السائق وتسخر من شكله قائلة: «شوف وشك في المراية.. ووصلني وإن شا الله أنزل في نص الشارع وفلوسك في النهاية تاخدها، خليك مؤدب واتكلم بأسلوب عدل، شوف وشك في المراية».