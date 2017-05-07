تركيا تأمر باعتقال 23 قاضيا وعضوا بالنيابة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

اسطنبول(صدى):

أمرت تركيا باعتقال 17 قاضيا و6 من أعضاء النيابة العامة والذين تم فصلهم من وظائفهم بدعوى عضويتهم في حركة رجل الدين التركي المعارض فتح الله جولن، على خلفية محاولة الإنقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو الماضي.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أنه تم الاشتباه في انتماء المقبوض عليهم إلى حركة جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي تقول الحكومة التركية إنه وراء محاولة الإنقلاب الفاشلة، بينما ينفي جولن التورط في محاولة الإنقلاب، مشيرة إلى أن قاضيين – من بين القضاة الـ 17 – اعتقلا خلال فترة عملهما.