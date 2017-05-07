سفارة المملكة بأمريكا تفتح أبوابها أمام الزوار احتفالا بـ«جواز السفر السنوي» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استضافت سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، أمس السبت، عددًا من الزوار بمناسبة الاحتفال بيوم «جواز السفر السنوي في واشنطن».

وتفتح السفارات أبوابها في هذا اليوم أمام الزوار من سكان العاصمة والسياح للتعرف عن قرب على اللغات والثقافات والفنون والاستماع إلى الموسيقى المحلية والمأكولات الدولية وعروض الأزياء التقليدية لمختلف السفارات والمراكز الثقافية الدولية في المدينة.

وتعتبر واشنطن شهر مايو من كل عام شهرًا للتوعية الثقافية الدولية من خلال يوم «جواز السفر السنوي في واشنطن» الذي تنظمه جمعية جواز السفر السياحية والثقافية بواشنطن وهي جمعية مستقلة غير ربحية وتمثل أكثر من 230 جمعية ومنظمة.