بالصور.. إصابة شخصين إثر حريق داخل محل ملابس بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب شخصان باختناق إثر اشتعال حريق داخل محل بيع ملابس بحي الفيصلية بالطائف، وتم علاجهما على الفور في موقع الحادث، ونجحت فرق إطفاء الدفاع المدني على السيطرة الحادثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف «ورد بلاغ مساء السبت عن طريق مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عن حريق في معرض لبيع الملابس بحي الفيصلية، وتم انتقال الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أنَّ الحريق في مجموعة كراتين وعلاقات ملابس في أسفل درج مخرج الطوارئ لمعرض مكون من دورين تُقدر مساحة الدور الواحد ٥٠٠ متر تقريبًا، وتقدر المساحة المحترقة ما يقارب ٣ أمتار مربعة».

وأكد أن الحادث نتج عنه إصابة شخصين باختناق، تم التعامل معهما من قِبل الهلال الأحمر، وصحتهما جيدة ولله الحمد.