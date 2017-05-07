بالفيديو.. طيار بـ«الخطوط السعودية» يروي تفاصيل تفاديه لكارثة أثناء التحليق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه طيار بشركة الخطوط الجوية السعودية تمكنه من تفادي طائرة دخلت إلى المسار الذي كان يسير به في الجو.

وغرد الكابتن بالخطوط السعودية محمد آل شيبان على حسابه بموقع «تويتر» بمقطع فيديو، صوره أثناء تحليقه في الجو لطائرة أخرى، قائلا: «منظر جميل لطائرة الـ 747 على ارتفاع 38 ألف قدم وهي تدخل في نفس مسارنا علما بأن ارتفاعي كان 40 ألف قدم».

وأوضح الطيار، أنه كان يحلق على ارتفاع 38 ألف قدم قبل أن يطلب منه المراقب الجوي الارتفاع إلى 40 ألف قدم حتى يتفادى الطائرة الأخرى التي كانت تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم، مشيرا إلى أن الطائرة كان يخرج منها دخان كثيف عبارة عن بخار ماء تكثف بسبب العادم والغازات الساخنة الخارجة من المحرك لكونها تحلق في ارتفاع عالي، مؤكدا أنه لو لم يرتفع عن الطائرة لكانت طائرته دخلت في دوامتها، وسببت لهم مطبات عنيفة.