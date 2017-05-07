«جزائية الرياض» تحكم بالسجن 20 عاما و2000 جلدة على أب تحرش بنجلته - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكما بالسجن 20 عاما والجلد 2000 جلدة على مواطن لتحرشه بابنته جنسيا لعدة سنوات.

وتضمن الحكم، منع الأب من الانفراد بابنته أو الإقامة الدائمة معها مستقبلا، بعد انقضاء محكوميته، مع بقاء حقه في الزيارة والصلة.

وأدانت المحكمة الأب بعد أن قامت الابنة في العقد الثاني من العمر، بإبلاغ ‏هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتحرش والدها جنسيا بها بالقوة، منذ أن كانت طفلة بالصف الخامس الابتدائي، وأحيل الأب عقب القبض عليه، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي خلصت إلى إدانة الأب بفعل مقدمات الفاحشة بابنته.